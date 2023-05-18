تشييع جثمان ضحية قطعة الجاتوه بالقليوبية

شيع عشرات من أهالي قرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جثمان الشاب محمد حرب، والذي راح ضحية على يد 4 متهمين بسبب خلافات على قطعة جاتوه اشترتها صغيرة رفض استرجاعها، مما تسبب في تعدي أسرة الطفلة عليه بالضرب والسحل أمام أسرته حتى فارق الحياة.



خرجت الجنازة من مسجد القرية لتشييع جثمان الفقيد لمقابر أسرته وسط أحزان الجميع، داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

وكشف شهود عيان في الواقعة، أن المجني عليه لديه محل حلويات وذهبت إليه طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، تطلب منه استرجاع قطعة جاتوه اشترتها منه ولكنه رفض لوجود عبث بها.

وأضاف شهود العيان، عادت الطفلة مرة أخرى ومعها 4 من أسرتها، حيث اندلعت مشاجرة بينهم وتعدوا عليه بالضرب وسحلوه حتى منزله وقاموا بطعنه بسكين بالرقبة والصدر أمام بناته الأربعة ووالديه وتركوه غارقًا فى دمائه وفروا هاربين.

وكانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على اثنين من المتهمين بقتل صاحب محل حلويات بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بسبب مشاجرة على قطعة جاتوه، فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها للقبض على باقي المتهمين، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة قليوب، بحدوث مشاجرة ومصرع شخص بقرية قلما دائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة شخص يدعى "م. ح"، صاحب محل حلويات، حيث اشترت طفلة حلويات منه وعندما عادت لاسترجاعها رفض بسبب العبث بها، وعندما أخبرت الطفلة عائلتها تعدى 4 أشخاص عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلا، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية التحقيق.