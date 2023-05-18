"خير يعم يساند الكل" معرض للملابس بآداب حلوان

نظمت كلية الآداب جامعة حلوان معرض خيري للملابس مجانا للطلاب تحت شعار" خير يعم يساند الكل"، في إطار اهتمام الجامعة بأبنائها الطلاب وتسديد احتياجاتهم في كافة المجالات.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - اهتمام الجامعة الموسع بخدمة المجتمع وتنمية اليئة والتكافل الاجتماعي، وأن كافة الكليات حريصة على تقديم كل الدعم للطلاب في النواحي العلمية والتربوية والاجتماعية وكذلك الأنشطة المختلفة التى تساهم في بناء شخصية الطلاب في مختلف المجالات.

من جانبها، قالت الدكتورة مها حسني عميدة كلية الآداب إن المعرض جاء في إطار حرص الكلية على تعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل في المجتمع الجامعي لدى الشباب الجامعي، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الكلية تجاه أبنائها.

وشهد المعرض إقبالا كبيرا من الطلاب، الذين أشادوا بالجهود المبذولة لظهور المعرض بهذه الصورة المشرفة.

نظم المعرض إدارة رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة مها حسني عميد الكلية، وريادة الدكتورة رشا صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الاستاذ ممدوح وهدان مدير رعاية الشباب بالكلية.