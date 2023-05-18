القبض على سيدة و4 أشخاص آخرين لقيامهم بأعمال سرقات بالوايلى والموسكى والدرب الأحمر

القت اجهزة الامن بالقاهرة القبض على سيدة و4 أشخاص أخرين لقيامهم باعمال سرقات بالوايلى والموسكى والدرب الأحمر.

تعود البداية عندما تم ضبط ( إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتها (عدد من المصوغات الذهبية "مجهولين المصدر") وإعترفت بمزاولتها نشاطإجرامى تخصص فى السرقة من داخل محال المصوغات الذهبية بأسلوب "المغافلة" وأقرت بإرتكابها (2) واقعة سرقة أخرى بذات الإسلوب ، وأقرت بتصرفها فى المسروقات بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" صاحب محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث (له معلومات جنائية) و أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات.



كما تم ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بقيامه بسرقة مبلغ مالى من مكتب ملابس - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الشباك والدرج" بإستخدام "عتلة حديدية ومفك" وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وكذا الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.



فى الدرب الأحمر تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (2 غطاء بلوعة صرف صحى "مجهولين المصدر" –عدد 2مفتاح) وإعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البالوعات من الطريق العام بأسلوب "الخلع" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وأقرابأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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