الحوار الوطني.. يوسف الحسيني: مسلسل كليوبترا الجديد تافه واتعمل لتغيير مفاهيمنا

قال النائب يوسف الحسيني عضو مجلس النواب، وممثل حزب مستقبل وطن في جلسة الهوية المصرية بالحوار الوطني، إن التساؤل بشأن هويتنا المصرية سواء مصري فرعوني أم إسلامي عربي، أو إفريقي، به تغافل كبير عن ثقافة مصر الناتجة عن ارتباطنا بالبحر المتوسط والتي أهملناها لسنوات طويلة.

وأكد الحسيني، خلال كلمته بالجلسة، أن ابتعادنا عن ثقافتنا الأصيلة كمصريين لسنوات طويلة أدت لتنامي أفكار رجعية وتراكم ما أسماه بالعفن الفكري، متسائلا عن أسباب غياب دور وزارة الثقافة في تشكيل وعي الأسرة والمجتمع المصري عبر طرح التنوع الثقافي.

وتابع الحسيني، "بقى عندنا أزمة في الترجمة فين تبادل الثقافات في مصر وترجمة الكتب اللي تعودنا عليها من وإلى كل ده أثر فينا وفي فهمنا حتى للقيم بقى عندنا خلط في مفهومنا"، مضيفا كليوبترا بيضاء ولا سمراء ده مسلسل تافه وموجه ومعمول عشان تغيير صورة ذهنية معينة".

واستكمل الحسيني، "نحتاج لخلق بنية تشريعية جديدة تسمح بحرية الفكر والتعبير والبحث العلمي دون وضع ضوابط بخلاف الضابط الأخلاقي.. لأننا نعاني من أزمة في الثقافة في بشكل عام عندنا تلوث في أفكارنا وبقينا بنشوف أفكار زي لو أنت مش ساكن في كومباوند تبقى مش من الطبقة الوسطى".