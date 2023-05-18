وكيل "تعليم دمياط": انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية دون شكاوى

أكد المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط ، ختام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، بعد أن أدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بجميع مدارس المحافظة، مشيرًا إلى أن غرف العمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، فيما عدا بعض الشكاوى والتي تم التعامل معها وفق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح عبدالرؤوف إن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط " كانت قد وجهت برفع درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية وتابعت إجراؤها لحظة بلحظة وشددت على توافر وسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأشار وكيل الوزارة أنه جار أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لجميع المواد أولاً بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت ممكن، مؤكدًا على اتباع الدقة وعدم الاستعجال حفاظاً على حقوق الطلاب، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها واعتمادها من محافظ دمياط.

تابع المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بلجنة محمد حسن الزيات الإبتدائية والتي يؤدى بها الامتحان مدارس الإعدادية بنين،وجنة الاطفال ومن خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وذلك للإطمئنان علي حسن سير الامتحان، وعدم وجود أى شكاوى من الورقة الامتحانية،في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الإمتحانية بالمدارس والتاكيد علي الإنضباط وتهيئة المناخ الملائم للطلاب والمعلمين، مشيرا إلى أنه جار أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لجميع المواد أولاً بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت ممكن، مؤكدًا على اتباع الدقة وعدم الاستعجال حفاظاً على حقوق الطلاب، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها واعتمادها من محافظ دمياط.

