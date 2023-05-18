أسعار الذهب بالصاغة.. تراجع قوي في تعاملات اليوم الخميس 18 مايو 2023

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الخميس 18 مايو، تراجعًا كبيرًا بنحو 40 جنيهًا عن أسعار نهاية تعاملات أمس الأربعاء 17 مايو، متأثرة بقرار مجلس الوزراء بالإعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج مع إعفائه من الرسوم الأخرى، بخلاف ضريبة القيمة المضافة والتي يتم دفعها على المصنعية، وهذا ضمن الاجراءات الحكومية التي تمت مؤخرا للسيطرة علي سوق الذهب المحلي وإعادة انضباط الاسعار.

وسجل سعر الذهب عيار 21 “الأوسع انتشارًا وإقبالا في مصر” نحو 2,190 جنيه للبيع و2,210 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 “الأعلى فئة بين الاعيرة” حوالي 2,503 جنيه للبيع و2,526 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 1,877 جنيه للبيع و1,894 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14حوالي 1,460 جنيه للبيع و1,473 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب “و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب” إلى حوالي 17,520 جنيه للبيع و 17,680 جنيه للشراء.

وأوقية الذهب “ تزن 31 جراما من الذهب” حوالي 77,839 جنيه للبيع و 78,550 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,502,857 جنيه للبيع، و 2,525,714 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وعلي المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب؛ حيث سجلت الأونصة سعر 1984.9 دولار، ويعد ذلك أدنى مستوى في أكثر من شهر وذلك نتيجة تصاعد الدولار واستمرار مفاوضات أزمة سقف الديون الأمريكية.

واكتسب الدولار خلال الفترة الأخيرة الدعم جراء تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن الوفاء بالالتزامات وسداد الديون.