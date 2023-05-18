تحريز هواتف 8 طلاب حاولوا تصوير أسئلة امتحانات الدراسات للشهادة الاعدادية بسوهاج

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن غرفة عمليات متابعة الامتحانات رصدت محاولة 4 طلاب من لجان إدارة ساقلتة التعليمية و4 طلاب من لجان إدارة سوهاج التعليمية للإخلال بنظام الامتحانات وتصوير اجزاء من أسئلة الامتحانات، وتم تحريز هواتفهم المحمولة.

وكان وكيل الوزارة تفقد سير الامتحانات برفقة سليمان بخيت وكيل المديرية صباح اليوم الخميس لجان سير امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد مالك عبدالرحمن الإعدادية المشتركة بالهماص بإدارة المنشاة التعليمية.

حيث اطمأن وكيل التعليم سوهاج خلال تفقده للجان الامتحانات على انتظام الجان وتواجد جميع المعنيين بأعمال الامتحانات والتزام الجميع بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها والقواعد المنظمة للامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة اللحظية لسير منظومة العمل بجميع اللجان وتذليل أي مشكلات طارئة فورًا لضمان توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في يسر.

من جانبه أكد سليمان بخيت وكيل المديرية علي أنه يتم تنفيذ جميع تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بكافة لجان محافظة سوهاج.