الخارجية الروسية تعلن عن زيارة بعثة حفظ السلام الإفريقية إلى موسكو

كشف المبعوث الخاص بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية ـ الإفريقية أوليج أوزيروف، عن زيارة مرتقبة لبعثة حفظ السلام الإفريقية المعنية بتسوية الأزمة الأوكرانية إلى العاصمة (موسكو).

وقال أوزيروف ـ حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس ـ إن "العمل جار على التحضير لزيارة البعثة إلى موسكو"، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وتأتي هذه الزيارة المرتقبة في الوقت الذي من المقرر أن تنطلق فيه فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية (قازان) بمشاركة ممثلي 64 دولة و59 منطقة روسية، حيث تستمر الفعاليات يومي 18 و19 مايو الجاري، ويتوقع أن يشارك في أنشطة المنتدى أكثر من 15 ألف شخص.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل راما بوسا، قد قال -أول أمس الثلاثاء- إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وافقا على استقبال مجموعة من الزعماء الأفارقة؛ لبحث خطة سلام محتملة لحل الصراع.