ممثل التنسيقية: تحديات الهوية الوطنية تواجه أي مجتمع وليس مصر فقط

قال مصطفى كريم ممثل تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن حزب الاصلاح والنهضة، إن تحديات الهوية الوطنية تواجه اي مجتمع وليس مصر فقط، ولدينا بالاصل تحديات داخلية.

وأضاف في كلمته خلال جلسة الهوية الوطنية المنعقد ضمن جلسات الحوار الوطني، عند وضع استراتيجية لابد من حوكمتها، فالهوية متشعبة التخصصات بحاجة لعدد وتكاتف عدد من الوزرات على راسها وزارة الثقافة ووضع بند بالاستراتيجية للاختصاصات بالهوية الوطنية مع تقسيم زمني للمستهدفات مع قياس الاداء لكل جهة لوضع مؤشر.

وأشار الى ضرورة وجود خط ثابت لوضع كيف يجب أن تكون الشخصية المصرية وسماتها، موضحا ان توصية اخرى لدينا بضرورة وضع تمويل لانجاح الاستراتيجية، وتساءل عن الميزانيات التي تمتلكها الجهات المعنية لتطبيق الاستراتيجية.

ودعا لضرورة تنمية الموارد في مثل هذه الجهات، مشيرا الى تفاصيل الروية ستقدم للامانة الفنية.