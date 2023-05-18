نائب محافظ بني سويف يبحث مع آليات تحسين منظومة الصرف بمنطقة بياض العرب

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اجتماعاً ، لمناقشة آليات تحسين منظومة الصرف بمنطقة بياض العرب، تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، هاني الجويلي رئيس المدينة ، الدكتور باسم على، من فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، الدكتورة أسماء سامي مدير البيئة ، أحمد سعد مدير المنطقة، ومسؤولى شركة المياه وجهاز المدينة والمكتب الفني بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الحلول والمقترحات لتحسين منظومة الصرف الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية، حيث تم التأكيد على التنسيق مع معهد بحوث الري بتكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة لتحويل نظام المعالجة من ثنائية إلى ثلاثية، مع قيام شركة المياه بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير الاعتماد اللازم لترميم وصيانة بعض أحواض الترسيب ، مع المتابعة المستمرة لمستجدات الوضع مع الجهات المعنية من أجهزة هيئات وزارة الإسكان .

وكان السكرتير العام المساعد، قد التقى في وقت سابق، المختصين من شركة المياه وفرع الهيئة وجهاز المدينة والوحدة المحلية، لمناقشة الوضع القائم بمنظومة الصرف، للاتفاق على مجموعة من المقترحات والبدائل الممكنة لتحسين أداء المنظومة وتوفير الإجراءات اللازمة للقضاء على مشكلة تسريب بعض مياه الصرف الناتجة من المنطقة الصناعية.