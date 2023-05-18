بـ11.7 مليون جنيه.. وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مدرستين بالخزان شرق

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقهم اللواء يسرى عبد الله مساعد الوزير لشئون الهئية العامة للأبنية التعليمية ، وأيضاً قيادات الوزارة والمحافظة بإفتتاح مدرستى عبد الجليل حسنين الإعدادية ، ومحمد عبد المعطى الإبتدائية بمنطقة الخزان شرق بمدينة أسوان، وذلك عقب الإنتهاء من تنفيذ مشروع الإحلال الكلى لهما بتكلفة إجمالية وصلت إلى 11.7 مليون جنيه، منها 5.4 مليون جنيه تكلفة الإحلال الكلى لمدرسة عبد الجليل حسنين الإعدادية، وتقع على مساحة 1956.8 م2، لتستوعب 454 طالب وطالبة داخل 12 فصل دراسى، فضلاً عن قاعة للمجالات، ومكتبة، ومعمل مطور، ومعمل كمبيوتر، وصالة متعددة الأغراض.

وتفقد الوزير والمحافظ لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة والتى تشمل 8 لجان تضم 149 طالب وطالبة ، ثم تفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان معرض " ترسيخ القيم والمبادئ التربوية فى مدارسنا " طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم ، والذى يضم مجلات حائط ، ومطويات ، ومجسمات ، وأبحاث علمية ، ومشغولات يدوية بأيدى الطلبة ، فضلاً عن أسطوانات مدمجة مدون عليها ندوات علمية ومسرحيات تربوية.

كما قام الوزير والمحافظ بزراعة شجرة بفناء المدرسة لتشجيع الطلاب على الإهتمام بالتشجير وزيادة المسطحات الخضراء التى تساهم فى خلق متنفس جمالى وبيئى متميز .

وعقب ذلك قام الدكتور رضا حجازى واللواء أشرف عطية بإفتتاح مدرسة محمد عبد المعطى الإبتدائية، والذى وصلت تكلفة مشروع الإحلال والتجديد بها إلى 6.3 مليون جنيه حيث تقع على مساحة 2070.7 م2، لتستوعب 332 طالب وطالبة داخل 16 فصل دراسى منها 4 فصول لرياض الأطفال، و12 فصل داسى للمرحلة الإبتدائية ، كما تضم المدرسة معمل مشاهدة وقاعات للمجالات والكمبيوتر، وصالة متعددة الأغراض، ومكتبة، واختتم حجازى وعطية زيارتهم للمدرسة بالاستماع إلى فقرات فنية وأغانى وطنية ومقطوعات موسيقية للطلاب تعبر عن التراث الأسوانى والنوبى.

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