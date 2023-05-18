رئيس مدينة زفتى: تنفيذ 84 مشروعا للتربية والتعليم في «نهطاي»

وجه إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب تطوير قرى الريف المصري، حيث شهدت محافظة الغربية تطورا كبيرا بسبب مشروعات مبادرة حياة كريمة التي بدأت منذ 3 سنوات.

وأضاف «فايد» خلال حواره مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «قرية نهطاي تشهد تنفيذ 84 مشروع على مستوى قطاع التربية والتعليم ومجمع مدارس نهطاي الذي دخل الخدمة، وبالنسبة للتنمية المحلية فإن هناك 30 مشروع في مركز ومدينة زفتى، وهناك أيضا المجمعات الخدمية الحكومية بحوالي 9 مجمعات خدمية حكومية».

وتابع رئيس مركز ومدينة زفتى: «هناك المجمع الزراعي البيطري في 9 وحدات محلية وقرى أم، كما أن قطاع التضامن الاجتماعي كان له نصيب كبير بحوالي 26 مشروع، و36 مشروع لقطاع الشباب والرياضة، و8 مشروعات حماية مدنية، و18 سوق موقف نموذجي، و8 وحدات إسعاف ومركز طب الأسرة».

