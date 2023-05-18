خبير أثري: المتحف المصري الكبير أكبر مكان بالعالم يضم حضارة واحدة

أكد الخبير الأثري مجدي شاكر، أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم يضم حضارة واحدة، موضحا أن توت عنخ أمون له مقتنيات تصل إلى 5396 قطعة ولو كل قطعة توقفنا أمامها دقيقة واحدة نحتاج إلى 3 أيام للانتهاء منه دون أي نشاطات أخرى.

وأضاف الخبير الأثري في لقاء مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن المتحف المصري الكبير يضم 100 ألف قطعة أثرية، وبالتالي العالم أمامه عشرات السنوات حتى يمكنه إنشاء متحف مماثل له ولن يستطيع، مشيرا إلى أن العالم يحتفل بيوم المتاحف ولكنه يوم مميز بالنسبة لمصر هذا العام بشكل خاص، حيث يوجد هجمة تتعرض لها الحضارة المصرية وبالتالي يوم المتاحف مهم جدا وزيارة المتاحف واجب وطني على كل أسرة.

كما لفت إلى أنه تزامنا مع يوم المتاحف هناك جولة بالمجان للمصريين وأيضا جزء خاص بذوي الاحتياجات الخاصة داخل متحف الحضارة بالفسطاط، وبالتالي هي فرصة جيدة للغاية لزيارته وكذلك جميع متاحف وزارة الثقافة مفتوحة بالمجان للمصريين اليوم، ويوجد بعض الجولات الجيدة في المتحف المصري الكبير أيضا.