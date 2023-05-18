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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق شقة سكنية بمنطقة نصر الدين في العمرانية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات من حارة مسلم من شارع مصر السودان بمنطقة نصر الدين بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات من حارة مسلم من شارع مصر السودان بمنطقة نصر الدين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبالفحص تبين أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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IMG-20230518-WA0005
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