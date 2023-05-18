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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فيديو.. السيسي يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، للمشاركة في الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “إكسترا نيوز”.

واستقبلت مدينة جدة، على مدار الأيام الماضية وزراء الخارجية العرب الذين بحثوا العديد من الملفات لطرحها على الزعماء العرب.
 تم طرح ملف القضية الفلسطينية على الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، الذين أكدوا على تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية للأحداث التي شهدتها فلسطين، والتأكيد على أن القدس عاصمة فلسطين.

كما لاقت مشاركة سوريا ترحيبًا وتفاؤلًا كبيرًا بين المشاركين بحضور الرئيس السوري بشار الأسد، وبحث تحدٍ كبير وهو عودة المهاجرين السوريين.

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