"رجال أعمال الإسكندرية" تحتفل بتخريج 15 فنيا ببرنامج "الأسطي"

احتفل مركز التدريب والتشغيل المهني “VTEC” التابع لجمعية رجال أعمال الإسكندرية وشركة اكسون موبيل بتخريج الدفعة السادسة من البرنامج الأسطى بعدد 15 فنيا من الشباب في تخصصات السباكة والنجارة وصيانة الدش مما يعد إضافة لسوق العمل في جميع المجالات الصناعية حيث تمثل هذه المهن دعما لجميع قطاعات الأعمال الصناعية المختلفة، حيث حضر محمد هنو – رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، والمهندس مدحت القاضي – نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، والدكتور محمد محرم – نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية لشؤون المشروعات، وأدهم قريطم – المدير التنفيذي لجمعية رجال أعمال إسكندرية، ويوسف حافظ – عضو مجلس إدارة ومدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة إكسون موبيل مصر.

وعبر محمد هنو رئيس مجلس الإدارة، عن مدى استفادة الفنيين من الشباب من خلال البرامج التدريبة الفنية من خلال الشراكة مع شركة إكسون موبيل مصر بالإضافة إلى برامج جاهزية العمل والسلامة والصحة المهنية، مشيراً إلي ان الجمعية تعمل علي توفير تدريب وتأهيل من خلال مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب منذ سنوات.

من جانبه قال يوسف حافظ من شركة اكسون موبيل بأهمية الدور الذي تقوم به شركة إكسون موبيل لدعم القنيين من الشباب وذلك من خلال الشراكة مع جمعية رجال أعمال إسكندرية، مضيفاً لدينا شراكة استراتيجية مع "رجال أعمال الإسكندرية"، ونسعي لتعزيزها في المستقبل ومن خلال الدور الفاعل لمركزي التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب.

من ناحية آخري، قال أسامة قطب أحد خريجي صنعة السباكة بأن والدة كان يعمل في السباكة وانه تخرج من كليه تجارة وانه سيوصي ابنه بالتخصص في دبلوم الصنايع، مضيفاً انه كان لديه فكرة عن تلك الصناعه ولكن الجديد في الصناعة من توفير المياة واستخدام مواد غير ملوثة للبيئة، فيما قال عبد الرحمن عبد الواحد أحد خريجي المشروع بأنه سوف يبدأ في طلب قرض من مشروع الصناعات الصغيرة بجمعية رجال اعمال اسكندرية لعمل ورشة في صيانة الدش.

حضر اللقاء محمود عبد الشافي – عضو مجلس إدارة ومدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة إكسون موبيل مصر، ورامي عبد الفتاح – مدير مصنع مكس لزيوت التشحيم التابع لشركة إكسون موبيل مصر، وهيثم القيار – الأمين العام لجمعية رجال أعمال إسكندرية، وشريف حجازي – عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية وعضو لجنة النشاط بمركز التدريب والتشغيل المهني، وأحمد فاروق - عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية وعضو لجنة النشاط بمركز التدريب والتشغيل المهني، والمهندس خالد عزيز – عضو لجنة النشاط بمركز التدريب والتشغيل المهني، وشرويت أمين – الخبير الكيميائي بمصنع مكس لزيوت التشحيم التابع لشركة إكسون موبيل مصر، وأميرة عادل – رئيس قسم المسؤولية المجتمعية بجمعية رجال أعمال إسكندرية، وأمنية حرب – إستشاري العلاقات الخارجية والحكومية بشركة إكسون موبيل مصر، ويوسف رشدي – رئيس قسم التدريب بمركز التدريب والتشغيل المهني، ومروة هندي – منسق قسم المسؤولية المجتمعية بمركز التدريب والتشغيل المهني.

وتم خلال الحفل توزيع شهادات إتمام التدريبات في تخصصات السباكة والنجارة وصيانة الدش وتم توزيع شنط عدة على الخريجين .