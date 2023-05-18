الحوار الوطني يناقش قضايا المحور المجتمعي.. صور

انطلقت منذ قليل أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لمناقشة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.

ودعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.41.36

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.41.37

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.41.47

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.41.50

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.41.52

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.41.55

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.41.56

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.01

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.04

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.06

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.09

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.12

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.14

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.16

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.17 (1)

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.17 (2)

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.17

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.18 (1)

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.18 (2)

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.18

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.19 (1)

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.19 (2)

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.19

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.20 (1)

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.20

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.21 (1)

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.21 (2)

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.21

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.22 (1)

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.22

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.23

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.24 (1)

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.24

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.25 (1)

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.25

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.26

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.27 (1)

WhatsApp Image 2023-05-18 at 10.42.27