وليد البطوطي: مصر وفرت البنية التحتية اللازمة لجذب سياحة اليخوت

قال الخبير السياحي وليد البطوطي، إن سياحة اليخوت تحتاج إلى بنية تحتية لتقديم كافة أنواع الخدمات وهذه البنية التحتية متمثلة في توافر الأرصفة اللازمة وتمهيد الطرق وغيرها، مشيرا إلى أن هناك 30 ألف يخت يجوبوا المنطقة والسائح عليها يرغب في زيارة مصر وآثارها وبالتالي سياحة اليخوت ذات نسبة إنفاق عالية وتعود بالنفع على الدولة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن مصر تمكنت من توفير ما تحتاجه سياحة اليخوت، والتي تعد سياحة راقية للغاية وكانت فيما قبل تشهد بعض الصعوبات أمام السائح، مشيرا إلى أن الأمر تغير كثيرا وأصبح من السهل عليه التوجه لمناطق مثل الأقصر وغيرها لعمل جولات سياحية مختلفة.

كما لفت الخبير السياحي، إلى أن تطور سياحة اليخوت وغيرها من أنواع السياحة المختلفة، والإشادة بها في الإعلام الأجنبي مثل شبكة سي إن إن يعزز من الوضع السياحي في مصر والتي تشهد تنوع سياحي فوق الوصف والخيال.