ads
الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فحص 11 ألف طفل حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة "السمعيات"

فحص 11 ألف طفلا حديث
فحص 11 ألف طفلا حديث الولادة بالمنيا ضمن "مبادرة السمعيات"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، توقيع الكشف الطبي على 11 ألفا و623 طفلًا حديث الولادة بالوحدات الطبية ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن ومراكز المحافظة خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار مبادرة السمعيات التي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية “حياة كريمة”، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

قال الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إن المبادرة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع تتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، لافتا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

342993807_954302485858829_5158136903894584521_n
342993807_954302485858829_5158136903894584521_n
343292185_773047354316822_9090672024024644084_n
343292185_773047354316822_9090672024024644084_n
343401631_1275480140069460_1018513887215981261_n
343401631_1275480140069460_1018513887215981261_n
الأطفال حديثي الولادة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرات الرئاسية حديث الولادة ضعف وفقدان السمع