أم كلثوم تغني من ألحان عمرو مصطفى بالذكاء الاصطناعي

طرح الملحن والمطرب عمرو مصطفى مقطعا لأغنية بصوت كوكب الشرق أم كلثوم باستخدام الذكاء الاصطناعي من ألحانه، تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وكتب عمرو تعليقا على المقطع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" على مدار 24 سنة قدمت عديد من الألحان لنجوم الوطن العربي.. ومؤخرًا مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. حبيت اسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج.. تعالو نسمع سوا صوت كوكب الشرق أم كلثوم من ألحان عمرو مصطفى وقريبا هتسمعوا الأغنية كاملة".

https://fb.watch/kBmS3bO28q/?mibextid=Nif5oz

يذكر أن عمرو مصطفى طرح ميني ألبوم "مالوش زي"، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك الماضي، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

تكون ميني ألبوم "مالوش زي" من 6 أغاني، وهم: تيجي تيجي، عايشين بالصورة، مالوش زي، كان عنده حق، غيرك مين، هحكيلك قدام.

وكانت معظم أغاني ميني ألبوم مالوش زي من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، حيث تعاونا في خمسة أغاني من أصل ست، ما عدا أغنية تيجي تيجي التي كتبها الشاعر عمرو يحيى.