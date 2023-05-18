ads
الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أم كلثوم تغني من ألحان عمرو مصطفى بالذكاء الاصطناعي

عمرو مصطفى وأم كلثوم
عمرو مصطفى وأم كلثوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طرح الملحن والمطرب عمرو مصطفى مقطعا لأغنية بصوت كوكب الشرق أم كلثوم باستخدام الذكاء الاصطناعي من ألحانه، تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وكتب عمرو تعليقا على المقطع عبر موقع التواصل الاجتماعي  "فيس بوك":" على مدار 24 سنة قدمت عديد من الألحان لنجوم الوطن العربي.. ومؤخرًا مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. حبيت اسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج.. تعالو نسمع سوا صوت كوكب الشرق أم كلثوم من ألحان عمرو مصطفى وقريبا هتسمعوا الأغنية كاملة".

https://fb.watch/kBmS3bO28q/?mibextid=Nif5oz

 

يذكر أن عمرو مصطفى طرح ميني ألبوم "مالوش زي"، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك الماضي، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

تكون ميني ألبوم "مالوش زي" من 6 أغاني، وهم: تيجي تيجي، عايشين بالصورة، مالوش زي، كان عنده حق، غيرك مين، هحكيلك قدام.

وكانت معظم أغاني ميني ألبوم مالوش زي من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، حيث تعاونا في خمسة أغاني من أصل ست، ما عدا أغنية تيجي تيجي التي كتبها الشاعر عمرو يحيى.

عمرو مصطفى ام كلثوم أغنية الحان ذكاء اصطناعي