مقرر "الأسرة" بالحوار الوطني: التماسك ضروري لبناء المجتمع

قدمت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، الشكر والتقدير لمجلس الأمناء بالحوار الوطني على المجهود الضخم الذي بذل طوال الفترة الماضية.

وجاء ذلك خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».

وقالت البغدادي إن أهمية لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي تأتي من منطلق أن العلاقة بين الأسرة والمجتمع تكاملية بمعنى أن تماسكها يؤدي إلى تماسك المجتمع وله دور في بناء المجتمع.

وتابعت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، أن الدستور المصري في مادته 10 أكد أن الأسرة أساس المجتمع، موضحة حرص الدولة على تماسكها وترسيخ قيمها، ودعمها ضد التحديات المباشرة والظواهر التي ظهرت مؤخرا.