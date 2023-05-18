جامعة أسيوط تتقدم (31) مستوى بتصنيف المركز الدولي للتصنيف الأكاديمي للجامعات

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط، ارتفاع تصنيف الجامعة( 31 )مستوى دولياً، طبقاً لتصنيف المركز الدولي للتصنيف الأكاديمي للجامعات بالإمارات المتحدة (CWUR)؛ حيث احتلت الجامعة الترتيب (1132) عالميا، والمركز الخامس علي مستوى الجامعات المصرية، موضحاً أن تصنيف (CWUR) يقوم بانتقاء (2000) جامعة فقط من بين (20) ألف جامعة على مستوى العالم.

وقال الدكتور المنشاوي: إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بسياساتها وبرامجها التطويرية التي تستهدف الارتقاء بتصنيفها العالمي، وتوفير المتطلبات اللازمة للتوافق مع تلك المعايير التي تضعها المؤسسات القائمة على التصنيفات، والانسجام في أدائها وفقاً لها، مضيفاً أن الجامعة تسعى بشكل مستمر؛ لجعل سمعتها الأكاديمية متميزة؛ وما يمثله ذلك من أهمية في بناء سمعة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والموظفين فيها، والمستفيدين الخارجين في المجتمع المحلي والدولي والعالمي.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مركز التصنيف الأكاديمي بالجامعة، إلى أن تصنيف المركز الدولي للتصنيف الأكاديمي للجامعات بالإمارات المتحدة (CWUR) يعتمد على سبعة مؤشرات مجمعة في أربعة مجالات لتصنيف جامعات العالم:

١- جودة التعليم: بناءً على النجاح الأكاديمي لخريجي الجامعة ، ويقاس بعدد خريجي الجامعة الذين حصلوا على امتيازات أكاديمية مرموقة بالنسبة لحجم الجامعة (25٪).

٢- توظيف الخريجين : استنادًا إلى النجاح المهني لخريجي الجامعة ، ويقاس بعدد خريجي الجامعة الذين شغلوا مناصب عليا في الشركات الكبرى بالنسبة لحجم الجامعة (25٪).

٣- تميز أعضاء هيئة التدريس: تقاس بعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجات أكاديمية مرموقة (10٪).

٤- جودة البحث العلمى:

- مخرجات البحث: يقاس بإجمالي عدد الأوراق البحثية (10٪).

- منشورات عالية الجودة: تقاس بعدد الأوراق البحثية التي تظهر في الدوريات رفيعة المستوى (10٪).

- التأثير: يقاس بعدد الأوراق البحثية التي تظهر في مجلات عالية التأثير (10٪).

- الاستشهادات: تقاس بعدد الأوراق البحثية التي تم الاستشهاد بها بشدة (10٪).