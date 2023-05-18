الجيش الأوكراني: أسقطنا 29 صاروخا من ضمن 30 أطلقتها روسيا

أعلن الجيش الأوكراني، أن قواته تقدمت نحو باخموت مسافة 1700 متر، مشيرا إلى أنه تم إسقاط 29 صاروخا من ضمن 30 أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية، اليوم الخميس.

ونقلت فضائية “سكاي نيوز عربية” عن الجيش الأوكراني، الإعلان عن إسقاط مسيرتين من طراز شاهد-136 وطائرتي استطلاع.

وأعلن الجيش الأوكراني في وقت سابق، أنّ منطقة فينييتسيا بوسط البلاد تتعرّض لهجمات "بصواريخ كروز"، حيث دوّت انفجارات عدّة فجر الخميس في كييف ومناطق أوكرانية أخرى، وناشدت السلطات السكّان الاحتماء في ملاجئ آمنة، بحسب ما أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية.

كما لفت مسؤول أوكراني، إلى اندلاع حرائق في موقعين بكييف عقب وقوع انفجارات جراء هجمات صاروخية.