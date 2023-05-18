جامعة القاهرة تطلق قافلة شاملة لقرية نزلة الأشطر بالجيزة

أطلقت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة شاملة لقرية نزلة الأشطر بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ودعم القرى الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن القافلة الشاملة لقرية نزلة الأشطر بمحافظة الجيزة ضمت نخبة من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والصيدلة، والآثار، والدراسات العليا للتربية، والزراعة، والطب البيطري، لتقديم الخدمات الطبية المختلفة وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة لمستشفيات جامعة القاهرة، مشيرًا إلى قيام القافلة بتقديم برامج توعوية في مجالات الصحة الإنجابية، وطب الأسرة، والأمومة والطفولة، ومخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه من خلال ممثلي صندوق مكافحة الإدمان، والإرشاد الزراعي، وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية وذلك في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة قدمت خدماتها في المجال البيطري من خلال الكشف وصرف العلاج بالمجان، والتوعية بطرق تحسين الثروة الحيوانية وتوعية الأطباء البيطريين بأحدث المستجدات في مجالهم، بالإضافة إلى التوعية في المجال الزراعي بنوعية المحاصيل المناسبة، وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، وتقديم نماذج إرشادية حول طرق الاستخدام الأمثل للمياه والاستفادة منها في الري.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على دعم التوعية والخدمات الصحية بالمجتمع المصري، وأداء رسالتها التنموية والخدمية خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنظيم القوافل الشاملة والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في جامعة القاهرة في مختلف المجالات والتخصصات.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تحرص على الاستعانة بالكفاءات من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات والمجالات، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا من خلال قوافل تنموية شاملة ومجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر البشرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى إطلاق الجامعة في الفترة الأخيرة وبتوجيه من الدكتور محمد الخشت عدة قوافل طبية وخدمية مجانية ناجحة في عدة قرى ومدن لمختلف المحافظات، قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى، من خلال إجراء الكشف الطبي، والعمليات الجراحية، وصرف الأدوية بالمجان، وتوفير المواد الغذائية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة.

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