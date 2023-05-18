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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط 5 تجار مخدرات بحوزتهم 10 كيلو حشيش وأفيون وآيس بالقاهرة

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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 شنت أجهزة الأمن بالقاهرة حملة أمنية لضبط المتاجرين فى المواد المخدرة . 

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته(كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام - هاتف محمول).

 كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال قيادته سيارة "ميكروباص" وبحوزته (كمية من نبات الأفيون المخدر وزنت 4 كيلو جرام - هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص) حال تردده على دائرة قسم شرطة بدر مستقلاً سيارة "ربع نقل" وبحوزته(كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات – كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام – بندقية آلية ، وعدد طلقات من ذات العيار – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).

المتهم والمضبوطات 

 وتم ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهما (950 قرصا مخدرا –مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - عدد 2 سلاح أبيض "مطواة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 

المتهم والمضبوطات 
سقوط 5 تجار مخدرات حشيش وأفيون أجهزة الأمن بالقاهرة قسم شرطة بدر قسم شرطة المطرية