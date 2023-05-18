سقوط 5 تجار مخدرات بحوزتهم 10 كيلو حشيش وأفيون وآيس بالقاهرة

شنت أجهزة الأمن بالقاهرة حملة أمنية لضبط المتاجرين فى المواد المخدرة .

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته(كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام - هاتف محمول).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال قيادته سيارة "ميكروباص" وبحوزته (كمية من نبات الأفيون المخدر وزنت 4 كيلو جرام - هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص) حال تردده على دائرة قسم شرطة بدر مستقلاً سيارة "ربع نقل" وبحوزته(كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات – كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام – بندقية آلية ، وعدد طلقات من ذات العيار – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).

المتهم والمضبوطات

وتم ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهما (950 قرصا مخدرا –مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - عدد 2 سلاح أبيض "مطواة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



