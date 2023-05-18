ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بباب الشعرية

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بباب الشعرية.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") حال شروع إثنين منهم بسرقة دراجة نارية واستقلال الثالث سيارة "ملك والده " ، وبحوزتهم (فرد خرطوش وعدد من الطلقاتلذات العيار - كمية من مخدر الآيس).

بمواجهتهم اعترفوا بشروعهم فى سرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما اعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لتسهيل تحركاتهم. وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وأنهم وراء ارتكاب واقعة سرقة الدراجة النارية ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال توقفها أسفل العقار محل سكنه ، كما تم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهما ، تعرفوا على الدراجتين ، واتهموهم بالسرقة.