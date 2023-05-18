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الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 105389 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

أرشيفيه
أرشيفيه
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 105389 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: 28254 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 633 مخالفة السير بدون تراخيص، 16 مخالفة موقف عشوائى، 7 مخالفات شروط التراخيص.

وجاء ذلك خلال الحملات المرورية اليومية التي تشنها الإدارة لضبط المخالفات المرورية وتكثيف الحملات على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أعلى الطرق السريعة الإدارة العامة للمرور الحركة المرورية الحملات المرورية السير بدون تراخيص السرعة المقررة الانضباط المرورى المخالفات المرورية تجاوز السرعة المقررة تطبيق قانون ولوائح المرور تطبيق قانون ولوائح تحقيق الانضباط المروري