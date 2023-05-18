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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط المتهم بسرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بحدائق القبة

أرشيفيه
أرشيفيه
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 تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة". 

تلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص-مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بركن السيارة خاصته بدائرة القسم ، دون إحكام غلقها والتوجه لشراء بعض المستلزمات ، ولدى عودته اكتشف سرقة مبلغ مالى من داخل السيارة ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه– جهاز لاب توب "مجهول المصدر").

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وأن "جهاز اللاب توب" المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى.

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "المغافلة" وكذلك ارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب على النحو المشار إليه. 

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بالقاهرة سرقة متعلقات المواطني قسم شرطة الحدائق مديرية أمن القاهرة