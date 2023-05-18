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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس حي أول طنطا: أعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي بدأت منذ 3 سنوات

مسجد السيد البدوي
مسجد السيد البدوي
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تحدث ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، عن تطوير محيط مسجد السيد البدوي، موضحًا: «بدأنا أعمال التطوير منذ 3 سنوات، حيث غيرنا واجهات المحال والشوارع، لم نعتمد على الرصف فقط، لأن هذه المنطقة هي المزار السياحي الأول في محافظة الغربية». 

وأضاف «النجار» خلال حواره مع  برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «في الفترة المقبلة سيكون هناك مرحلة ثانية من التطوير حتى نطور المنطقة الخلفية في محيط المسجد».
وتابع رئيس حي أول طنطا: «الفكرة مش في إننا بنرصد شوارع لكن ازاي بنطور الشوارع ونحافظ على الهوية البصرية للمكان كله، كما عملنا على تطوير شكل الأشجار أيضا، كما يتصل محور حافظ وهبة بطريق طنطا- شبين، وتم الانتهاء منه منذ شهر، ونعمل على كل المحاور، ولدينا الإسكان البديل، وهناك منطقة بها 6 عمارات تم الانتهاء منها، ونحاول تطوير طريق طنطا- شبين وسنقوم بعمل كورنيش عليه في الفترة المقبلة». 
 

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