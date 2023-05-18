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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 9 أطنان زيوت مجهولة المصدر داخل مخزن بالسلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط كميات كبيرة من زيوت الطعام مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالسلام. 

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن زيت - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "زيت طعام" مجهولة المصدر وغير مصحوب بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن المُشار إليه على (9,325 طن زيت طعام).

 وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بالقاهرة زيوت الطعام مجهولة المصدر السلام تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قسم شرطة السلام أول