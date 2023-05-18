ضبط 9 أطنان زيوت مجهولة المصدر داخل مخزن بالسلام

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط كميات كبيرة من زيوت الطعام مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالسلام.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن زيت - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "زيت طعام" مجهولة المصدر وغير مصحوب بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن المُشار إليه على (9,325 طن زيت طعام).

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.