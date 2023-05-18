على غرار الأسمرات| رئيس حي أول طنطا: عمارات العجيزي على وشك التسليم

تحدث ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، عن عمارات العجيزي، موضحًا أنها مساكن بديلة على غرار مشروع الأسمرات، حيث تنتهج الدولة المصرية النهجَ ذاتَه في كل المحافظات بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحافظ الغربية.

وأضاف «النجار» خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنّ هذا المشروع على وشك التسليم وتم الانتهاء منه تقريبا وهو عبارة عن 9 عمارات كاملة بـ10 أدوار في كل عقار، وبواقع 480 شقة، بالإضافة إلى وجود 2 مول تجاري بـ32 محلا.

وتابع رئيس حي أول طنطا، أن مشروعات عمارات العجيزي بها مسجد، وهي منطقة متكاملة وجودة الإسكان كبيرة جدا، حيث يتم نقل الناس إلى مكان أفضل ومستوى معيشة أفضل.