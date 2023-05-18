سقوط المتهمين بسرقة السور الحديدي بالمقطم

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" متضمناً قيام عدد من الأشخاص بسرقة سور حديدى بالمقطم وضبط مرتكبى الواقعة.

تعود الواقعة عقب رصد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى"فيسبوك" متضمناً قيام شخصين بسرقة سور حديدى بالطريق العام بدائرة قسم شرطة المقطم وفرارهم هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم (4 أشخاص - مقيمين بالقاهرة ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (جزء من السور الحديدى –الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.