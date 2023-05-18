ضبط 4 أشخاص بتهمة سرقة أجزاء من السور الحديدي الخاص بأحد الكباري بالوايلي

ضبطت اجهزة الأمن بالقاهرة 4 أشخاص لقيامهم بسرقة أجزاء من السور الحديدى الخاص بأحد الكبارى بالوايلي.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة القسم) حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل "بدون لوحات معدنية"ملك وقيادة أحدهم بدائرة القسم.

وقاموا بقص أجزاء من السور الحديدى الخاص بأحد الكبارى بمحل الواقعة بقصد السرقة ، وبحوزتهم (٢ غطاء عمود إنارة –أجزاء حديدية خاصة بسور الكوبرى المشار إليه-مقص حديدى).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق استخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم بأسلوب "القطع" تمهيداً للتصرف فيها بالبيع كخرده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.