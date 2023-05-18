جاليري ضي يحتضن معرض لفنانين تشكيليين سودانيين السبت المقبل

يحتضن جاليرى ضى بالمهندسين برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، معرض لعدد كبير من الفنانين التشكيليين السودانيين، وذلك مساء السبت المقبل، 20 من مايو، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

ويضم المعرض الجماعى من الفنانون السودانيون عوض أبوصلاح، وعمر صبير، والشيخ إدريس، وعمرو كمال، والطيب الحضيري، وعاطف الحاج، وحاتم مدني، وسلوى محمد، وسارة عاصم، ومعتز حمدان، وكمال هاشم، وصباح جبارة، ويمثلون متميزة للحركة التشكيلية السودانية القوية والتي تتميز بانتمائها للبيئة والتراث السوداني الإفريقي المعاصر.

وقال هشام قنديل رئيس أتيليه العرب إن المعرض يعكس دور مؤسسة ضي كإضافة حقيقية لقوة مصر الناعمة في التضامن مع الشعب السوداني الشقيق في محنته واحتواء فنانيه ومثقفيه، قائلا "قلوبنا وبيوتنا ومنتدياتنا مفتوحة لهم وللفن السوداني العريق الواقف بعزة وشموخ يتحدث عن نفسه من المحيط إلى الخليج، يبدع ويسطع رغم كل المحن والفتن والشجن والنشيج".

ويوجه قنديل رسالته للفنانين السودانيين "مرحبا بكم فى مصر، افسحوا لفيضان فنكم ولن نقول لكم (حبابك عشرة) بل ملايين البشر الذين يوقدون أصابعهم ويشعلون لكم كل القناديل أبناء النيل".