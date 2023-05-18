"إزالة القمامة والتعامل مع الإشغالات".. كورنيش طنطا يستعيد رونقه بعد التطوير

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، تطوير الكورنيش في طنطا، بداية من كوبري فاروق حتى الجامعة، كما يعتبر الكورنيش طريقا بديلا لشارع البحر، وهو الشارع الرئيسي في طنطا، كما تم تطوير كل الشوارع الرئيسية في المدينة.

وذكر التقرير، أن الطريق في مدخل محافظة الغربية ضيق بعد عبور بوابات المحافظات، فكان التفكير في عمل محور بديل من أجل العبور لمدينة طنطا ومنه إلى الطريق الزراعي، وبالتالي تم تدشين محور قناة طنطا الملاحية بجوار الترعة في أول الدِفرة، لذلك، فقد جرى تدبيش هذه الترعة وعمل محور جانبي على يسار الترعة من أجل تجنب الزحام، كما شهدت الترعة أعمال تطهير وتطوير ورمي زريعة لتوفير الثروة السمكية لأبناء المحافظة.

وبالنسبة لكورنيش طنطا، فقد لمس الأهالي حالة التطوير فيه، بعد أن شهد أماكن لجمعات القمامة، وبالتالي فقد تم العمل على رفع هذه المخلفات ثم تطوير الكورنيش بتكلفة كبيرة، وهذا الكورنيش موجود على ترعة القاصد، حيث لم تكن عمليات التطوير سهلة على الإطلاق وهو ما تابعه الناس عن كثب، حيث تمر السلطات باستمرار على الكورنيش للتعامل مع المخالفات والإشغالات من قبل أصحاب المقاهي والمحال وتم إيقاف التجاوزات من أجل الحفاظ على المنطقة.

