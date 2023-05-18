أطعمة تضر بالأسنان.. تعرف عليها

غالبا ما ينصح أطباء الأسنان بمحاولة تجنب أكل الحلوى لأنها تتسبب بالتسوس، إلا أن هناك أطعمة أخرى تؤذي الأسنان بنفس الدرجة وتسهم في تكسرها وتغير لونها.

وفيما يلي خمسة أغذية ينصح بالابتعاد عنها:

الأطعمة المقلية

• من المحتمل أن يتسبب الطعام المقلي المقرمش في ظهور شقوق وكذلك تسوس مع مرور الوقت.

• يمكن أن يؤدي إلى الحساسية والألم والحاجة إلى الحشوات.

• من الممكن أن تدخل بقايا الطعام المقلي القاسية بين الأسنان الأمر الذي يؤدي إلى التسوس بمرور الوقت.

غالبا ما ينصح أطباء الأسنان بمحاولة تجنب أكل الحلوى لأنها تتسبب بالتسوس، إلا أن هناك أطعمة أخرى تؤذي الأسنان بنفس الدرجة وتسهم في تكسرها وتغير لونها.

فيما يلي خمسة أغذية ينصح بالابتعاد عنها:

الزيتون

• على الرغم من أنها وجبة خفيفة رائعة، إلا أن "الحجارة" المختبئة بداخلها يمكن أن تكون خطيرة.

• العض غير المقصود على بذور الزيتون يمكن أن يؤدي إلى تشققات في الأسنان.

كركم

• الكركم من "الأطعمة الخارقة" عندما يتعلق الأمر بصحتنا بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

• ولكن بالنسبة لأسناننا، من الأفضل تقليل الاستهلاك إلى الحد الأدنى إذا كنت تريد أن تظل أسنانك بيضاء لؤلؤية.