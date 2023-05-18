البنتاجون: مسيرات جديدة في أفغانستان قريبا لاستهداف الإرهابيين وجمع المعلومات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، إطلاق طائرات مسيرة جديدة في أفغانستان قريبا لاستهداف الإرهابيين وجمع المعلومات.

وقال وزير دفاع طالبان “أنه لا قدرة لنا على مواجهة المسيرات التي تسيطر على أجواء أفغانستان "

وفي وقت سابق أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إلى الكونجرس، مراجعات حول الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان فى عام 2021، حيث قدم البيت الأبيض مخططه غير المصنف للدفاع عن القرارات المتعلقة بالخروج وإلقاء اللوم على الإدارة السابقة فى خلق ظروف غير مواتية.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربى - فى تصريحات صحفية، إن الوكالات داخل وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاجون المشاركة في الانسحاب أجرت مراجعات لاحقة للجهود المبذولة خلال الأشهر العديدة الماضية، وسيتم تسليم نسخ سرية للجان المعنية في مجلسي النواب والشيوخ.

ويذكر أن الانسحاب الذي انتهى في 30 أغسطس 2021 صدم الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة بعدما تغلبت طالبان في أسابيع على القوات الأفغانية التي دربها الغرب، ما أجبر آخر القوات الأمريكية على تسريع مغادرة البلد من مطار كابول.

وأعلن البيت الأبيض ، أنه سلم الكونجرس الأمريكي نتائج مراجعة طال انتظارها عن عملية انسحاب القوات الأمريكية المفاجئ من أفغانستان في أغسطس 2020، معترفا بفشل أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي لم تتوقع أن حركة "طالبان" المتشددة ستنجح في السيطرة على البلاد بسرعة بعد 20 عاما من الدعم الأمريكي للحكومة ومحاولاتها الفاشلة لهزيمة طالبان.

وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إنّ ما من شيء كان بإمكانه "تغيير مسار الانسحاب" وإنّ "الرئيس (جو) بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأمريكيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي بالنسبة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة".