ads
الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

ميناء الغردقة البحري
ميناء الغردقة البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر في تمام الساعة التاسعة صباحا نظرا لسوء الأحوال الجومائية.

حيث بلغت شدة الرياح 34 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

واصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، فضلا عن تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .

اغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الاحوال الجومائية ميناء الغردقة البحري الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر