العثور علي جثه سيدة بها آثار ضرب داخل منزلها بالإسماعيلية

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية مساء أمس الأربعاء ، على جثة سيدة متوفاة داخل منزلها بدائرة مركز الإسماعيلية، وتم نقلها إلي ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي.

وتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد ابلاغ الأهالي عن مصرع سيدة داخل منزلها بمنطقة الحلوس، ووجه بانتقال ضباط البحث الجنائي لمكان الحادث.

وأوضحت المعاينة الأولية والتي أكدتها مصادر أمنية مسؤولة في مديرية أمن الإسماعيلية وجود شبهة جنائية في وفاة السيدة لوجود تغير في معالم الجسد، وبعثرة لمحتويات شقتها السكنية.



وقالت المصادر الأمنية إن السيدة في الستينيات من العمر، وتعيش معظم أوقاتها بمفردها في الشقة، مشيرة إلى أن الجريمة وقعت بغرض السرقة.





وكلف اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد جمال رئيس مباحث المركز ومعاونيه النقباء مصطفي العدوي وسيد نصر الله ومنان صلاح ومحمود طارق، معاونى مباحث مركز الإسماعيلية لسرعة ضبط الجاني.



ويعمل ضباط المباحث الجنائية علي تفريغ الكاميرات القريبة من مكان الحادث وتتبع تحركات العناصر المسجلة في المنطقة للوصول إلي مرتكب الحادث، فيما قررت جهات التحقيق التحفظ علي الجثمان لحين انتهاء التحقيقات.