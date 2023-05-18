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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على جثة طفل داخل مصرف زراعي بالإسماعيلية

الطفل
الطفل
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عثر أهالي قرية أبو خليفة التابعة لمركز القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية خلال الساعات الماضية، على جثة طفل في العقد الأول من العمر، غارقا في أحد المصارف الزراعية التابعة للقرية.

وكان  اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تغيب أحد الأطفال في عمر 7 سنوات من منزله لساعات، وبتكثيف البحث والتحريات جرى العثور على جثمانه في أحد المصارف.


وانتقل ضباط البحث الجنائي في مركز ومدينة القنطرة غرب برئاسة المقدم مروان الطحاوي إلى مكان الواقعة لفحصها، والوقوف على أسباب وفاة الطفل، فيما جرى التحفظ على الجثمان في ثلاجة مستشفى أبو خليفة لحين انتهاء التحقيقات.

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية انتداب مفتش الصحة، لمعاينة جثمان المجني عليه، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في وفاته قبل تسليم الجثمان إلى ذوية.

أحد الأطفال البحث الجنائي الإسماعيلية اللواء محمود عاشور امن الاسماعيلية