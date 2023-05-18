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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يصل النمسا بعد انتهاء جولته الرعوية لإيطاليا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة النمساوية ڤيينا، قادمًا من إيطاليا، بعد انتهاء زيارته للڤاتيكان وإيطاليا والتي استغرقت تسعة أيام.

كان في استقبال قداسته في مطار ڤيينا الدولي السفير المصري هناك السفير محمد الملا والقنصل العام محمد البحيري.
والأنبا جابريل أسقف النمسا، وكذلك صاحبا النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار المتواجدين في النمسا حاليًا.

ومن المقرر أن يجري قداسة البابا المتابعة الصحية الدورية الخاصة بقداسته، حيث أن لقداسته ملف صحي بإحدى مستشفيات النمسا منذ ١٥ سنة، يجري من خلاله المتابعات الدورية الروتينية.

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