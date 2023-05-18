محافظ شمال سيناء يلتقي أعضاء جمعية إحياء التراث المصري

التقى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعضاء جمعية إحياء التراث المصري برئاسة الدكتور هشام الشاذلي رئيس مجلس إدارة الجمعية، بمكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، بحضور أعضاء الجمعية منهم الدكتورة، منى عبد الهادي الأستاذ بكلية البنات في جامعة عين شمس، عزة جبر بالمركز القومي للبحوث والدكتورة هالة نوير رئيسة نشاط في مفاعل انشاص والفنانة التشكيلية دنيا الشونى والدكتورة أميرة جلال استاذة وطبية بالولايات المتحدة الأمريكية، نيفين السيد المستشار المالي بالبنك المركزي.



وأكد المحافظ علي عودة الحياة الي طبيعتها الي محافظة شمال سيناء بتوجيهات من القيادة السياسية، مشيرًا إلي قيام المحافظة بتنشيط السياحة الداخلية سواء سياحة الاصطياف أو السياحة الثقافية لزيارة معلم المحافظة.



وأضاف المحافظ، ان شمال سيناء حباها الله بطبيعة خلابة ساحرة وطقس معتدل الحرارة وشواطئ تمتد لأكثر من 300 كيلو متر ومحميات طبيعية، كمحمية الزرانيق، وبحيرات مثل بحيرة البردويل والتي تعد من أنقى بحيرات العام وتجود بأنواع مختلفة من الأسماك والقشريات، فضلًا عن الثروات الطبيعية مثل جبال الرخام والرمل الزجاجي وغيرها من الثروات الطبيعية.



وطالب المحافظ المواطنين من مختلف المحافظات المصرية بزيارة شمال سيناء والاستمتاع بطبيعتها الخلابة وجوها الساحر وشواطئها، معلنًا عن افتتاح موسم الصيف في مختلف شواطئ المحافظة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية علي أن زيارة أعضاء الجمعية لمحافظة شمال سيناء زيارة تضامنية للتعرف علي المحافظة واستكشاف تراثها الطبيعي والإنساني والثقافي، لافتًا إلي أن وفد الجمعية يضم 35 عضوًا.



واضاف ان جمعية أحياء التراث المصرى جمعية ثقافية خيرية، تهدف رحلتها إلي شمال سيناء لتنشيط السياحة بالمحافظة وتقديم خدمات للمجتمع المدني والترفيه والاستمتاع بزيارة بحيرة البردويل ومحمية الزرانيق كتراث طبيعي وقلعة العريش كتراث تاريخي والاستمتاع بجمال الشواطىء بالمحافظة وجوها الساحلي المنعش كما سيقوم أعضاء الجمعية بجولة حرة بوسط مدينة العريش للتسوق وشراء المنتجات السيناوية.