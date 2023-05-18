"القومي للمرأة" يختتم فعاليات المرحلة الأولى لحملة طرق الأبواب بجنوب سيناء (صور)

يختتم المجلس القومي للمرأة فرع جنوب سيناء، اليوم الخميس، فعاليات المرحلة الأولى من حملة “طرق الأبواب” بمراكز ومدن المحافظة، تحت شعار “بلدي أمانة”، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والمحافظ اللواء خالد فودة، وإشراف وتوجيهات الدكتورة نها الحسيني عامر، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ومشاركة عدد من العضوات والرائدات وشباب المتطوعين ، ومشاركة قيادات المحافظة ومنهم مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء.

كانت فعاليات المرحلة الأولى من حملة “طرق الأبواب” بمراكز ومدن المحافظة، قد إنطلقت منذ الأحد الماضي وسبقها تدريب للرائدات، وذلك في إطار جهود المجلس القومى للمرأة بهدف رفع الوعي المجتمعى حول التحديات التي يواجهها المجتمع المصري في ظل الأزمات العالمية ومحاولات البعض استغلالها لنشر الأفكار الهدامة والنيل من استقرار المجتمع ووحده أبنائه.

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

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