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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الشهادة الإعدادية|تداول أسئلة عبر جروبات الغش.. وإلغاء امتحان الدراسات بالدقهلية لتسريبه

امتحانات
امتحانات
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تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من امتحانات الشهادة الإعدادية والمنعقدة بعدد من المحافظات.

وتداولت نماذج من أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب بدء الامتحان، وتتخذ المديريات التعليمية الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

فيما تداولت أنباء عن تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية، وإلغاء الامتحان على أن يؤديه الطلاب السبت المقبل.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي شدد على مديري المديريات التعليمية، بضرورة انضباط سير الامتحانات؛ لعقد امتحانات عادلة لخدمة مصلحة وحقوق الطلاب، وعدم السماح بأي حالات غش مع اتخاذ كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بكافة أشكاله.

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