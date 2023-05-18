ترامب يتعهد بكشف تفاصيل اغتيال كينيدي في حالة فوزه بالرئاسة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيفرج عن كل الملفات السرية المتعلقة باغتيال الرئيس السابق جون إف كينيدي، إذا تم انتخابه مجددا رئيسا للولايات المتحدة في العام القادم، وفقا لقناة "العربية".

وجاء بيان ترامب بعد أن قال منافس الحزب الديمقراطي، روبرت كينيدي جونيور، الأسبوع الماضي إن هناك أدلة "دامغة" أن وكالة المخابرات المركزية كانت متورطة في اغتيال عمه.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "The Messenger": "لقد أطلقت الكثير، كما تعلم، وسأرفع السرية عن كل شيء آخر".

وخلال مقابلة ترامب مع الصحيفة، عندما سئل عما إذا كان ينبغي أن يقلق الجمهور بشأن سرية سجلات جون كنيدي، رد ترامب قائلا: "حسنا، لا أريد التعليق على ذلك. لكنني سأخبرك أنني أصدرت الكثير. سأطلق الجزء المتبقي في وقت مبكر جدا من ولايتي".