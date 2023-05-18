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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"ألقى عليهما طوب من الخارج".. إصابة طالبين بالإعدادية داخل مدرسة بالفيوم قبل الامتحان بدقائق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب طالبان داخل مدرسة أبو صير الإعدادية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعدما قام مجهولون بإلقاء طوب عليهما من خارج سور المدرسة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى داخل المدرسة، وتم عمل الإسعافات اللازمة للطلاب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بإصابة طالبين بكلية أبو صير الإعدادية بمركز إطسا، وذلك أثناء تواجد الطلاب قبل الدخول لتأدية امتحان الشهادة الإعدادية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المدرسة.
 وتبين أن الطالبين هما عبد الرحمن محمود محمد 15 سنة مصاب بجرح بفروة الرأس بطول 3 سم، وعمرو راضي حمدي 15 سنة مصاب بجرح في الرأس بطول سم، وأنهما أصيبا إثر قيام مجهولين بإلقاء الطوب عليهما من خارج المدرسة، وتم هنا الإسعافات اللازمة للطلاب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

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