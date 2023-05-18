مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم ببورسعيد

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية خلف مصنع الضفائر الكهربائية.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد كلًا من: محمد مروان مصطفى 24 عامًا، مصابًا ببتر كامل بالساق اليسرى وتهتك باليد اليسرى وبالركبة اليمنى وتوفى عند وصوله المستشفى، ومحمد علي البربري 30 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالساق اليمنى حوالي 20 سنتيمتر وسحجات بالوجه واشتباه كسر بالساق.

حُرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.