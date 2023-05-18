جامعة حلوان ترعى مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات

تشارك جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة في مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT وهي كذلك راعيًا للمؤتمر في نسخته الأولى بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس جامعة حلوان اهتمام الجامعة بمشاركة الطلاب في الفعاليات التي تساهم في اكسابهم العديد من الخبرات والمهارات والاحتكاك بسوق العمل والمجتمع المحيط وتعريفهم بأحدث ما توصل إليه العالم الحديث، مضيفاً أن جامعة حلوان هي جامعة تكنولوجية في الأساس وتتميز بتخصصاتها الهندسية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

وخلال مشاركة جامعة حلوان تم عرض مجموعة من المشاريع الطلابية في مجال الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي التي تتوافق مع موضوع المؤتمر والمعرض بكليتي الهندسة بحلوان والحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومن ضمنها مشروع التنظيف المنزلي الآلي والذي يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في مساعدة الإنسان لإنجاز مهامه اليومية مع المحافظة على أمان المنزل عن طريق عرض فيديو مباشر للغرف التي يدخل إليها، ومشروع آخر لمحاكاة شبكة من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات والعمل على مراقبة أنواع البيانات والمعلومات عبر الشبكة للتنبؤ بوجود أي خطر ومحاولة منعه من أجل تأمين الأجهزة الموجودة من الاختراق وحماية البيانات والمعلومات التي يتم تناقلها، إلى جانب مشروع للحماية من هجمات الARP spoofing من خلال عمل وحده تحكم POX SDN معدلة لمنع الهجمات دون الحاجة لآليات تشفير مما يجعلها موثوقة و فعالة من حيث التكلفه و تساعد علي تحسين أمان الشبكة، بالإضافة إلى مشروع I-SOC، ومشروع Student Records as NFT .

ويغطى المؤتمر كافة الجوانب المتعلقة بالأمن السيبرانى، والصمود فى مواجهة الهجمات السيبرانية كضرورة استراتيجية للدول، وكيفية التعامل مع الأمن السيبرانى والحوكمة، وكذلك تحقيق إدارة المخاطر والصمود على المستوى الوطني، وهو ما يمنح إمكانية التعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات التى تشمل أيضًا مناقشات ملهمة عن الحوسبة السحابية والأمان السيبرانى على المستوى الوطني، واستخدام الذكاء الاصطناعى والاستخبارات لتحديد التحذير المبكر للأزمات، والوقاية من الاحتيال الرقمي وإدارته في صناعة الخدمات المالية.

وجاء المؤتمر والمعرض بدعم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة المالية ووزارة الكهرباء ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجامعة حلوان وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والجهاز الوطنى للإدارة والاستثمار والمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات والجمعية العامة لفريق الإستجابة للطوارئ الحاسوبية فى منظمة التعاون الإسلامى وجامعة بورسعيد.