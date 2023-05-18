"حاولوا الهروب من الحريق".. مصرع أم وطفليها مختنقين داخل أسانسير بالمقطم

شهدت منطقة المقطم واقعة مأساوية عندما لقيت سيدة وطفليها مصرعهم اختناقا داخل أسانسير تعطل بهم أثناء هروبهم من حريق داخل شقتهم.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، وتم إخماد النيران، وفي أثناء عمليات الفحص عثر على جثة سيدة وطفليها مختنقين داخل الأسانسير، وتم استخراج الجثث، وبعمل التحريات تبين أن السيدة حاولت الهروب من الحريق بأطفالها ودخلت الأسانسير وخلال ذلك قام الأهالي بفصل الكهرباء عن العقار لمنع تمدد النيران ولم يلاحظوا وجود السيدة وأطفالها، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.