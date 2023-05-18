أسعار العملات اليوم الخميس 18 مايو 2023

تباينت اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه المصري، بداية تداولات اليوم الخميس 18 مايو 2023 ، في البنوك الحكومية و التجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري وسط حالة من الترقب لما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس لتحديد سعر الفائدة .

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 18-5-2023 بالبنك المركزي والذي سجل اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس حوالي 33.99 جنيه للشراء، 34.18 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر .

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.93 جنيه للشراء، 34.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي 33.95 جنيه للشراء، 34.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم الخميس نحو 38.27 جنيه للشراء و 38.43 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر بالبنك المركزى المصري .

بلغ سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 38.38 جنيه للشراء و 38.61 جنيه للبيع.

و سجل سعر الجنيه الاسترليني بالبنك التجاري الدولي 38.50 جنيه للشراء و 38.75 جنيه للبيع.

و فيما يخص اسعار العملات العربية اليوم في البنوك المصرية ،

سجل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس نحو 8.40 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.40 جنيه للبيع

فيما وصل سعر الدرهم الاماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي الي 8.41 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع .

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الخميس ، نحو 100.6 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

و بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع.